Прокуратура просит приговорить экс-главу Лысьвы к шести годам колонии и взыскать 67 млн руб
Гособвинение предложило суду приговорить
Гособвинение предложило суду приговорить
Также прокурор обратился с иском о взыскании с господина Шувалова около 67 млн руб. причиненного им ущерба. Виталий Шувалов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).
По версии следствия, событие преступления относится к 2014 году и касается ввода в эксплуатацию трех многоквартирных жилых домов, построенных в рамках ФЦП «Жилище». Подрядчиком выступило ООО «Ростстрой». Как считают силовики, здания были построены с многочисленными дефектами, что создало угрозу их обрушения, соответственно, проживание там оказалось опасным.
Как считают в СУ СКР по Пермскому краю, господин Шувалов, достоверно зная, что дома не соответствуют требованиям безопасности, подписал разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
Как считают силовики, он сделал это для поддержания своего престижа перед населением Лысьвы.
На строительство домов было выделено более 66 млн руб. из федерального фонда содействия развития ЖКХ, краевого и муниципального бюджетов. Действия Виталия Шувалова повлекли за собой необходимость для поселения понести дополнительные расходы по устранению недостатков строительства жилых домов.