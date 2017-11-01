Прокуратура просит приговорить экс-главу Лысьвы к шести годам колонии и взыскать 67 млн руб

Также прокурор обратился с иском о взыскании с господина Шувалова около 67 млн руб. причиненного им ущерба. Виталий Шувалов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

По версии следствия, событие преступления относится к 2014 году и касается ввода в эксплуатацию трех многоквартирных жилых домов, построенных в рамках ФЦП «Жилище». Подрядчиком выступило ООО «Ростстрой». Как считают силовики, здания были построены с многочисленными дефектами, что создало угрозу их обрушения, соответственно, проживание там оказалось опасным.

Как считают в СУ СКР по Пермскому краю, господин Шувалов, достоверно зная, что дома не соответствуют требованиям безопасности, подписал разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Как считают силовики, он сделал это для поддержания своего престижа перед населением Лысьвы.