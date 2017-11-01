На Кубани полицейские задержали угонщика автомобиля
Уроженец Азербайджана угнал машину в Краснодаре и направлялся на ней в Майкоп.
Уроженец Азербайджана угнал машину в Краснодаре и направлялся на ней в Майкоп.
В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару с сообщением об угоне автомобиля Volkswagen Tiguan обратился 59-летний владелец хостела, расположенного на улице Буденного. Он припарковал иномарку возле гостиницы. Спустя несколько часов ему позвонил родственник, находящийся в
Информация была передана краснодарскими полицейскими коллегам из
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Угонщик заключен под стражу, сообщили «Югополису» в