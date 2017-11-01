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17:25 (мск), источник: Югополис

На Кубани полицейские задержали угонщика автомобиля

Уроженец Азербайджана угнал машину в Краснодаре и направлялся на ней в Майкоп.

В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару с сообщением об угоне автомобиля Volkswagen Tiguan обратился 59-летний владелец хостела, расположенного на улице Буденного. Он припарковал иномарку возле гостиницы. Спустя несколько часов ему позвонил родственник, находящийся в Усть-Лабинске, и сообщил, что видел его автомобиль на одной из улиц города. Выйдя на улицу и не обнаружив своей машины, краснодарец позвонил в полицию.

Информация была передана краснодарскими полицейскими коллегам из Усть-Лабинского района, был введен план «Перехват». Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции задержали злоумышленника на одном из участков автодороги «Усть-Лабинск — Майкоп». В отделе полиции краевого центра задержанный, 23-летний уроженец Республики Азербайджан, сознался, что знает потерпевшего, у которого тайно похитил ключи от автомобилч в коридоре хостела. С его слов, он планировал съездить в Майкоп, а затем вернуть машину владельцу. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Угонщик заключен под стражу, сообщили «Югополису» в пресс-группе УМВД России по городу Краснодару.

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