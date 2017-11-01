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16:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Более 10 граждан Узбекистана освобождены из рабства в Костанае

Среди обнаруженных подневольных рабочих-иностранцев были женщина с маленьким ребенком.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 ноя — Sputnik. В Костанае силами полиции освобождены 16 граждан Узбекистана, чей труд незаконно эксплуатировался на местном мельничном комплексе. Информацию корреспонденту Sputnik Казахстан подтвердил сотрудник костанайского филиала НПО «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью» Александр Косюк.

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По словам Косюка, среди освобожденных оказались женщина с маленьким ребенком. При проведении спецоперации сотрудники полиции обнаружили на мельничном комплексе 18 рабочих-иностранцев, однако двое из них отказались предъявлять претензии бизнесменам, у которых они работают.

Известно также, что никаких документов эти люди предъявить не смогли, так как паспорта у них были отобраны и хранились в сейфе.

Начато досудебное расследование, проводятся допросы и очные ставки, тем не менее костанайская полиция пока еще никак не комментирует этот факт.

Александр Косюк сообщил также, что освобожденные поселены в съемное жилье, которое для них арендовала общественная организация.

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