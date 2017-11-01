Более 10 граждан Узбекистана освобождены из рабства в Костанае
Среди обнаруженных подневольных
Среди обнаруженных подневольных
АСТАНА, 1 ноя — Sputnik. В Костанае силами полиции освобождены 16 граждан Узбекистана, чей труд незаконно эксплуатировался на местном мельничном комплексе. Информацию корреспонденту Sputnik Казахстан подтвердил сотрудник костанайского филиала НПО «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью» Александр Косюк.
По словам Косюка, среди освобожденных оказались женщина с маленьким ребенком. При проведении спецоперации сотрудники полиции обнаружили на мельничном комплексе 18
Известно также, что никаких документов эти люди предъявить не смогли, так как паспорта у них были отобраны и хранились в сейфе.
Начато досудебное расследование, проводятся допросы и очные ставки, тем не менее костанайская полиция пока еще никак не комментирует этот факт.
Александр Косюк сообщил также, что освобожденные поселены в съемное жилье, которое для них арендовала общественная организация.