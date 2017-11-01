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16:30 (мск), источник: Tengrinews

Школьники угнали дорогие мотоциклы в Алматинской области

Полиция Алматинской области задержала угонщиков двух дорогостоящих мотоциклов в горах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Несовершеннолетние угонщики задержаны полицейскими города Текели, расследовавшими факт кражи двух дорогостоящих мотоциклов. (…) Мотоциклы Kawasaki и Honda были похищены из гаража путем взлома и принадлежали двум братьям байкерам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых подростков задержали в горной местности, где они катались на краденных мотоциклах» — рассказали в полиции.

В качестве подозреваемых в материалах уголовного дела выступают двое школьников 16 и 17 лет, ранее неоднократно привлекавшихся к ответственности за автоугоны и кражи чужого имущества. По этому факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 188 УК РК.

«Похищенные мотоциклы в исправном состоянии уже возвращены законным владельцам», — заключили в полиции.

Отмечается, что в текущем году полицейским Алматинской области удалось отыскать и возвратить жителям региона 205 единиц похищенного ранее автомототранспорта.

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