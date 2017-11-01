Лодка с людьми перевернулась на озере в Челябинской области, есть пострадавшие
Челябинск. 1 ноября.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Челябинск. 1 ноября.
«На телефон диспетчера в 15:10 (мск) поступило сообщение о том, что в пятидесяти метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой находилось пять человек. Детей нет, количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
В
«По предварительным данным, есть пострадавшие», — сказал сотрудник