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16:59 (мск), источник: Интерфакс

Лодка с людьми перевернулась на озере в Челябинской области, есть пострадавшие

Челябинск. 1 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Лодка, в которой находились пять человек, в среду днем перевернулась на озере Аргази в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«На телефон диспетчера в 15:10 (мск) поступило сообщение о том, что в пятидесяти метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой находилось пять человек. Детей нет, количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС агентству «Интерфакс-Урал» сообщили, что подразделения МЧС еще находятся пути к месту происшествия.

«По предварительным данным, есть пострадавшие», — сказал сотрудник пресс-службы.

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