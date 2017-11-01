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17:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Главного дорожника Набережных Челнов приговорили к двум с половиной годам колонии

(Набережные Челны, 1 ноября, «Татар-Информ», Эльвира Мухаметдинова). Главного дорожника Набережных Челнов Фарида Киямова приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Фарида Киямова обвинили в присвоении и растрате вверенного имущества, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что в декабре 2013 года между подконтрольным Фариду Киямову ООО «ЧелныСервис» и управляющими компаниями «Прибрежный 2», «Прибрежный 1» заключались договора о ремонте спецтехники. Но поскольку «ЧелныСервис» не имел материально-технической базы для ремонта тракторов, это было сделано силами и средствами МУП «ПАД». Суммарный ущерб, который понесло предприятие от такого «ремонта», составил 130,8 тыс. рублей.

По этому же уголовному делу проходила и родная сестра Киямова — Бибинур Зарипова, которую обвинили в растрате вверенного имущества и пособничестве брату в совершении преступлений.

Ее суд приговорил к одному году условно с испытательным сроком на два года.

Фарида Киямова взяли под стражу в зале суда.

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