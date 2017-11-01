Экс-директора гимназии № 1 отправили под домашний арест до 4 января

Следствие просило продлить женщине содержание под стражей до 4 января 2018 г., ссылаясь на то, что до этой даты продлен срок следствия. При этом правоохранители указывали на оперативные данные о том, что Женщина может давить на свидетелей или скрыться.

Также, по словам представителя следствия, у них есть данные о других противоправных действиях Картамышевой, которые он описал как «аналогичные и длительные действия».

Кроме того, правоохранители отметили, что они провели большую работу, в том числе очную ставку с неким Емельяновым. По данным источника Волга Ньюс, Емельянов Является руководителей строительной фирмы, ремонтировавшей школьный бассейн. При этом, как сообщил источник, эта организация провела ремонт, однако оплату за него пока так и не получила.

Интересно, что Картамышеву защищают сразу три адвоката. Они просили заменить заключение под стражей на домашний арест.

«Порочить человека, который 10 лет возглавлял одну из лучших гимназий, что известно всему залу, это просто по-человечески некрасиво», — сказал один из адвокатов подозреваемой Вячеслав Яблоков, после чего последовали аплодисменты. Следует отметить, что зал суда был заполнен людьми, на заседание пришло много педагогов.

В итоге Любови Картамышевой изменили меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест, под которым она будет находиться до 4 января.

Напомним, экс-директора гимназии обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, в июне 2017 г. при двух встречах она получила в сумме 600 тыс. руб. от ранее оговоренной суммы 800 тыс. руб. за зачисление двух детей в четвертый класс учебного учреждения. 2 августа Картамышев получила оставшуюся часть взятки — 200 тыс.