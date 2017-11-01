Экс-директора гимназии № 1 отправили под домашний арест до 4 января
В среду, 1 ноября, в суде Самарского района Самары состоялось заседание по продлению ареста
В среду, 1 ноября, в суде Самарского района Самары состоялось заседание по продлению ареста
Следствие просило продлить женщине содержание под стражей до 4 января 2018 г., ссылаясь на то, что до этой даты продлен срок следствия. При этом правоохранители указывали на оперативные данные о том, что Женщина может давить на свидетелей или скрыться.
Также, по словам представителя следствия, у них есть данные о других противоправных действиях Картамышевой, которые он описал как «аналогичные и длительные действия».
Кроме того, правоохранители отметили, что они провели большую работу, в том числе очную ставку с неким Емельяновым. По данным источника Волга Ньюс, Емельянов Является руководителей строительной фирмы, ремонтировавшей школьный бассейн. При этом, как сообщил источник, эта организация провела ремонт, однако оплату за него пока так и не получила.
Интересно, что Картамышеву защищают сразу три адвоката. Они просили заменить заключение под стражей на домашний арест.
«Порочить человека, который 10 лет возглавлял одну из лучших гимназий, что известно всему залу, это просто
В итоге Любови Картамышевой изменили меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест, под которым она будет находиться до 4 января.
Напомним,
Следствие просило продлить женщине содержание под стражей до 4 января 2018 г., после чего ее задержали полицейские.