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17:05 (мск), источник: БЕЛТА

Задержан водитель фуры, сбивший на МКАД участников ДТП

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан водитель фуры, сбивший на МКАД участников ДТП, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Источник: БЕЛТА

С подозреваемым, 22-летним мужчиной, сейчас работают следователи. Водитель во время происшествия возвращался из рейса, в салоне был один.

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«Для выяснения обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, которые проводят специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску», — рассказала Юлия Гончарова.

Следствие обращается с просьбой к гражданам, ставшими свидетелями ДТП или имеющим записи с видеорегистратора, зафиксировавшие данные обстоятельства, позвонить по телефонам: 8 (033) 333 67 19, 8 (017) 389 54 06, в оперативно-дежурную службу УСК по Минску — 8 (017) 389 55 55 или на линию 102.

Как сообщалось, ДТП произошло на МКАД 31 октября в 6.45 на 15-м км. Грузовой автомобиль «Сканиа» наехал на два легковых автомобиля, которые стояли впереди него. В тот момент водители находились на проезжей части и осматривали повреждения, образовавшиеся при их столкновении. В результате ДТП 65-летний водитель автомобиля «Опель» от полученных травм скончался на месте. Тяжело пострадал 61-летний водитель «Мазды», он госпитализирован.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК расследует УСК по Минску. Проведенное ранее освидетельствование и исследование биосред выявило у водителя грузового автомобиля состояние алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в крови составила 1,09 промилле.

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