Задержан водитель фуры, сбивший на МКАД участников ДТП

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С подозреваемым, 22-летним мужчиной, сейчас работают следователи. Водитель во время происшествия возвращался из рейса, в салоне был один.

«Для выяснения обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, которые проводят специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску», — рассказала Юлия Гончарова.

Следствие обращается с просьбой к гражданам, ставшими свидетелями ДТП или имеющим записи с видеорегистратора, зафиксировавшие данные обстоятельства, позвонить по телефонам: 8 (033) 333 67 19, 8 (017) 389 54 06, в оперативно-дежурную службу УСК по Минску — 8 (017) 389 55 55 или на линию 102.

Как сообщалось, ДТП произошло на МКАД 31 октября в 6.45 на 15-м км. Грузовой автомобиль «Сканиа» наехал на два легковых автомобиля, которые стояли впереди него. В тот момент водители находились на проезжей части и осматривали повреждения, образовавшиеся при их столкновении. В результате ДТП 65-летний водитель автомобиля «Опель» от полученных травм скончался на месте. Тяжело пострадал 61-летний водитель «Мазды», он госпитализирован.