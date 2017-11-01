В Крыму в поврежденных газопроводах нашли 50-сантиметровые пробоины
Газовики и правоохранители выясняют причины ряда ЧП на Южном берегу Крыма.
Газовики и правоохранители выясняют причины ряда ЧП на Южном берегу Крыма.
В Крыму продолжают разбираться в причинах двух ЧП на газопроводах, которые случились в окрестностях Алушты и Ялты за сутки 31 октября — 1 ноября. Что именно там произошло, напомним, расследуют сотрудники правоохранительных органов. При этом прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии.
Первое ЧП произошло 31 октября, предположительно, с 20.00 до 20.30. Авария на газопроводе лишила голубого топлива жителей семи населенных пунктов. В зону «отключки» попали Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино, Лазурное, Чайка и Утес.
— При обследовании этого газопровода выявлено сквозное повреждение вследствие неустановленного механического воздействия, — рассказала глава
Второе ЧП произошло 1 ноября в 5.30 утра.
— При обследовании места происшествия обнаружен пробой размером 0,5 метров от неустановленного внешнего воздействия, — отметили в «Крымгазсети». — Повреждена нижняя часть газопровода в районе арочного перехода через автодорогу от трассы Южнобережное шоссе к селу Запрудное.
«Крымгазсети» сообщает, что уже возобновлена подача голубого топлива в «Артек», Лавровое и Краснокаменку. Полностью же газоснабжение на ЮБК восстановят 2 ноября.