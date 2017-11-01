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17:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму в поврежденных газопроводах нашли 50-сантиметровые пробоины

Газовики и правоохранители выясняют причины ряда ЧП на Южном берегу Крыма.

В Крыму продолжают разбираться в причинах двух ЧП на газопроводах, которые случились в окрестностях Алушты и Ялты за сутки 31 октября — 1 ноября. Что именно там произошло, напомним, расследуют сотрудники правоохранительных органов. При этом прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии.

Первое ЧП произошло 31 октября, предположительно, с 20.00 до 20.30. Авария на газопроводе лишила голубого топлива жителей семи населенных пунктов. В зону «отключки» попали Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино, Лазурное, Чайка и Утес.

— При обследовании этого газопровода выявлено сквозное повреждение вследствие неустановленного механического воздействия, — рассказала глава пресс-центра ГУП РК «Крымгазсети’Юлия Максименко. — Специалисты предприятия вырезали поврежденные участки газопровода и передали в правоохранительные органы для проведения экспертизы и установления причины повреждения.

Второе ЧП произошло 1 ноября в 5.30 утра. Из-за повреждения газопровода от ГРС в поселок Запрудное перекрыли газ в Партените, Запрудном, Лавровом, Краснокаменке и Гурзуфе (Артек).

— При обследовании места происшествия обнаружен пробой размером 0,5 метров от неустановленного внешнего воздействия, — отметили в «Крымгазсети». — Повреждена нижняя часть газопровода в районе арочного перехода через автодорогу от трассы Южнобережное шоссе к селу Запрудное.

«Крымгазсети» сообщает, что уже возобновлена подача голубого топлива в «Артек», Лавровое и Краснокаменку. Полностью же газоснабжение на ЮБК восстановят 2 ноября.

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