В Могилеве обрушилась кровля пустующего здания, погиб ребенок
1 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В микрорайоне Спутник Могилева обрушилась кровля пустующего здания, погиб ребенок, передает корреспондент БЕЛТА.
1 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В микрорайоне Спутник Могилева обрушилась кровля пустующего здания, погиб ребенок, передает корреспондент БЕЛТА.
Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, под завалами оказались двое детей 2008 и 2007 годов рождения. Один из них от полученных травм скончался на месте. Второй — в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение областной детской больницы.
На месте происшествия работает