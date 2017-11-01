В Могилеве обрушилась кровля пустующего здания, погиб ребенок

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, под завалами оказались двое детей 2008 и 2007 годов рождения. Один из них от полученных травм скончался на месте. Второй — в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение областной детской больницы.