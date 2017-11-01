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17:21 (мск), источник: БЕЛТА

В Могилеве обрушилась кровля пустующего здания, погиб ребенок

1 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В микрорайоне Спутник Могилева обрушилась кровля пустующего здания, погиб ребенок, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, под завалами оказались двое детей 2008 и 2007 годов рождения. Один из них от полученных травм скончался на месте. Второй — в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение областной детской больницы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр, устанавливает владельца данного здания. Работу следователей координирует начальник УСК по Могилевской области Андрей Лис.

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