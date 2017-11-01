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17:15 (мск), источник: Sputnik

В Карши спасатели вызволили из закрытой квартиры трехлетнего ребенка

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Карши 1 ноября спасатели вызволили из закрытой квартиры ребенка 2014 года рождения, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Мама малыша обратилась в дежурную часть, объяснив, что дверь в квартиру внезапно захлопнулась. Ребенок остался один в помещении. Кроме того, на кухне на газовой плите готовилась еда.

Сотрудники МЧС незамедлительно выехали на место происшествия. С помощью специального спасательного снаряжения они вскрыли дверь и передали малыша родителям.

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