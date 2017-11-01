Автобус сбил парня в Алматы у остановки

Авария произошла на пересечении улиц Рыскулова и Жангельдина. Общественный транспорт совершил наезд на пешехода неподалеку от автобусной остановки. По словам очевидцев, при столкновении был слышен удар и пострадавший отлетел на метр по направлению к тротуару.

К приезду кареты скорой помощи пострадавший молодой человек был жив и находился в сознании. По словам водителя автобуса, транспорт ехал со скоростью около 30 километров в час. Когда автобус подъезжал к перекрестку, на проезжей части оказался молодой человек в наушниках, сообщил он. Водитель не успел затормозить и правой частью автобуса сбил парня.