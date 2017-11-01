Калининградец украл паспорт у жены, чтобы она не смогла с ним развестись

Источник: Новый Калининград

В полицию обратилась 29-летняя женщина, которая сообщила, что у нее пропал паспорт после визита в ее квартиру мужа, с которым она уже несколько лет не живет вместе.

Участковые нашли мужчину в одном из городских ресторанов, где тот отдыхал. У подозреваемого изъяли похищенный паспорт, который он хранил в кармане. Задержанный пояснил, что совершил кражу, чтобы супруга не смогла подать на развод.