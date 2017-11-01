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17:46 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец украл паспорт у жены, чтобы она не смогла с ним развестись

Полиция возбудила уголовное дело против 30-летнего калининградца за кражу паспорта у супруги. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

В полицию обратилась 29-летняя женщина, которая сообщила, что у нее пропал паспорт после визита в ее квартиру мужа, с которым она уже несколько лет не живет вместе.

Участковые нашли мужчину в одном из городских ресторанов, где тот отдыхал. У подозреваемого изъяли похищенный паспорт, который он хранил в кармане. Задержанный пояснил, что совершил кражу, чтобы супруга не смогла подать на развод.

Действия горожанина квалифицированы по части 2 статьи 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа». Санкция включает наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев.

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