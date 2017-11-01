Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Летевший из Москвы самолет экстренно сел на территории Украины
Суд вынес решение учительнице, написавшей на лбу ученика «дурак»
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ Госдуму внесли законопроект, согласно которому согласие или несогласие гражданина на посмертное изъятие органов должно быть отражено в паспорте
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Наступил звездный час кавказских «воров в законе» на Украине
Хамская выходка «начальника ГАИ» попала на видео
Сати Казанова обнажилась на Мальдивах - СМИ
«Без лишнего шума»: СМИ о войсках США у границ РФ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Убийство в кукольном домике
18:16 (мск), источник: Вести - Воронеж

Полиция напомнила воронежцам серии находящихся в обороте фальшивых купюр

Полицейские вновь сообщили серии поддельных денежных купюр, которые чаще всего сбывают в Воронеже. Правоохранители рекомендуют быть особенно внимательными при обращении с деньгами: только за неделю силовики изъяли из оборота 10 фальшивок, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 1 ноября.

Поддельные деньги в подавляющем большинстве случаев замечают лишь при инкассации. Тогда полицейские возбуждают уголовные дела, однако найти плательщика этой купюрой крайне непросто. Поэтому силовики рекомендуют обращать внимание на деньги и при сомнениях в подлинности купюры вызывать полицию, запоминать приметы расплатившегося и при наличии ЧОП принять меры к задержанию сбытчика.

Полицейские напомнили, что поддельные купюры номиналом 5000 и 1000 рублей зачастую имеют одни и те же серии:

для 5000 рублей: БА38769**, ВМ58847**, ВМ38847**, АВ56747**
для 1000 рублей: ОП91295**, АМ240024**, ЬН37028**, ТЛ57022**

— Если вы обнаружили фальшивую купюру или просто закралось такое подозрение, ни в коем случае не пытайтесь целенаправленно ею расплатиться. В этом случае вы сознательно становитесь соучастником преступления, которое наказывается лишением свободы на срок до 15 лет, — добавили полицейские.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
МОК пожизненно запретил Легкову и Белову выступать на Олимпиадах
Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах
Хантсман заявил о нехватке персонала для выдачи виз США
Трамп призвал закрыть лотерею грин-карт после теракта
Российские бомбардировщики нанесли удар по боевикам в Сирии
Во Владимирской области озеро ушло под землю вместе с рыбой
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспортах россиян?
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь