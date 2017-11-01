Полиция напомнила воронежцам серии находящихся в обороте фальшивых купюр

Поддельные деньги в подавляющем большинстве случаев замечают лишь при инкассации. Тогда полицейские возбуждают уголовные дела, однако найти плательщика этой купюрой крайне непросто. Поэтому силовики рекомендуют обращать внимание на деньги и при сомнениях в подлинности купюры вызывать полицию, запоминать приметы расплатившегося и при наличии ЧОП принять меры к задержанию сбытчика.

Полицейские напомнили, что поддельные купюры номиналом 5000 и 1000 рублей зачастую имеют одни и те же серии:

для 5000 рублей: БА38769**, ВМ58847**, ВМ38847**, АВ56747**

для 1000 рублей: ОП91295**, АМ240024**, ЬН37028**, ТЛ57022**