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18:08 (мск), источник: РИА Новости

СК сообщил подробности дела об убийстве двух девушек под Волгоградом

Родная сестра Александра Масленникова, обвиняемого в убийстве двух девушек в городе Волжском Волгоградской области, помогала ему скрыть следы преступления, сообщил в среду журналистам глава СУСК по региону Михаил Музраев.

Источник: РИА Новости

Как сообщалось ранее, 13 октября две девушки вышли из караоке-клуба в городе Волжском и пропали. Было установлено, что из клуба они уехали с 31-летним местным жителем, отсидевшим 11 лет за изнасилование. Тела двух девушек нашли спустя несколько дней в лесополосе города. Масленникова, которому заочно предъявили обвинение, задержали в подмосковных Химках, где живет его знакомая. Он дал признательные показания.

По словам Музраева, следователи выяснили, что обвиняемый поддерживал дружеские отношения со своей родной сестрой. «Проверка данных ею показаний на полиграфе установила, что сестра не только знает обстоятельства двойного убийства, но и принимала участие в сокрытии следов — уборке квартиры (где было совершено преступление — ред.)», — сказал он.

Женщина призналась, что днем 13 октября к ней приехал брат и рассказал, что убил двух молодых женщин. По словам главы СУСК, она активно подключилась к сокрытию тел и следов преступления. «На протяжении нескольких дней они периодически виделись и созванивались, в связи с чем женщина знала о действиях и передвижениях своего брата, том числе о том, что останки закопаны в лесопарковой зоне», — сказал Музраев.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталия Куницкая, сестра обвиняемого проходит по делу как свидетель, поскольку освобождается от уголовной ответственности, согласно примечанию статьи 316 УК РФ (лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником).

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