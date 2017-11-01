Минчанин за двух убитых лебедей заплатит 4 тыс. рублей

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Житель Минска заплатит крупный штраф — около четырех тысяч белорусских рублей — за двух убитых лебедей, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Инцидент произошел накануне неподалеку от деревни Вишневка (Минский район). Местные жители услышали выстрелы, затем увидели нетрезвого дачника. Соседи поспешили сообщить об этом в милицию и областную природоохранную инспекцию.

«Нарушителя задержал участковый и водворил в изолятор, а госинспекторы обнаружили сбитых им птиц и предъявили к возмещению причиненный природе вред — около четырех тысяч рублей за двух лебедей», — рассказали в пресс-службе ведомства.