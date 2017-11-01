Минчанин за двух убитых лебедей заплатит 4 тыс. рублей
Кроме того нарушителю грозит уголовная ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия.
Кроме того нарушителю грозит уголовная ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия.
МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Житель Минска заплатит крупный штраф — около четырех тысяч белорусских рублей — за двух убитых лебедей, сообщили Sputnik в
Инцидент произошел накануне неподалеку от деревни Вишневка (Минский район). Местные жители услышали выстрелы, затем увидели нетрезвого дачника. Соседи поспешили сообщить об этом в милицию и областную природоохранную инспекцию.
«Нарушителя задержал участковый и водворил в изолятор, а госинспекторы обнаружили сбитых им птиц и предъявили к возмещению причиненный природе вред — около четырех тысяч рублей за двух лебедей», — рассказали в
В доме у задержанного нашли 34 патрона. Позже было обнаружено и ружье, которое нарушитель выбросил возле дачного участка. К слову, оружие оказалось незарегистрированным. «Теперь стрелку грозит уголовная ответственность», — добавили в Госинспекции.