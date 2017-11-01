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18:00 (мск), источник: Sputnik.by

Минчанин за двух убитых лебедей заплатит 4 тыс. рублей

Кроме того нарушителю грозит уголовная ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. Житель Минска заплатит крупный штраф — около четырех тысяч белорусских рублей — за двух убитых лебедей, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

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Инцидент произошел накануне неподалеку от деревни Вишневка (Минский район). Местные жители услышали выстрелы, затем увидели нетрезвого дачника. Соседи поспешили сообщить об этом в милицию и областную природоохранную инспекцию.

«Нарушителя задержал участковый и водворил в изолятор, а госинспекторы обнаружили сбитых им птиц и предъявили к возмещению причиненный природе вред — около четырех тысяч рублей за двух лебедей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В доме у задержанного нашли 34 патрона. Позже было обнаружено и ружье, которое нарушитель выбросил возле дачного участка. К слову, оружие оказалось незарегистрированным. «Теперь стрелку грозит уголовная ответственность», — добавили в Госинспекции.

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