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18:15 (мск), источник: БЕЛТА

Пострадавший при обрушении здания в Могилеве мальчик находится в крайне тяжелом состоянии

Ребенка вывозили с места происшествия в состоянии клинической смерти. Врачи начали реанимацию в автомобиле скорой медицинской помощи.

Источник: БЕЛТА

1 ноября, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Пострадавший при обрушении здания в Могилеве 9-летний мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил корреспонденту БЕЛТА главврач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско.

Ребенка вывозили с места происшествия в состоянии клинической смерти. Врачи начали реанимацию в автомобиле скорой медицинской помощи. Уже в приемном отделении медучреждения удалось восстановить сердечную деятельность. Сейчас он госпитализирован в отделение реанимации интенсивной терапии и находится на искусственной вентиляции легких.

«Мы делаем все возможное, чтобы спасти мальчика. Врачи проводят все необходимые неотложные лечебно-диагностические мероприятия. Ребенок находится пока в крайне тяжелом состоянии», — сказал Игорь Каско.

Как сообщалось, в микрорайоне Спутник Могилева сегодня обрушилась кровля пустующего здания, под завалами оказались двое детей 2008 и 2007 годов рождения. Один из них от полученных травм скончался на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр, устанавливает владельца данного здания. Работу следователей координирует начальник УСК по Могилевской области Андрей Лис.

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