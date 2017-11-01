20 поездов прервали движение в Иркутской области из-за энергоаварии

Источник: Reuters

Сбой в движении произошел у 19-ти грузовых и одного пассажирского поездов, максимальной продолжительностью 1 час 2 минуты.

«Отключились работающие в составе транзита 110 кВт две линии электропередач (“Нижнеудинск — ВРЗ” И “ВРЗ — Замзор”)», — говорится в сообщении.

Были обесточены две подстанции 110 кВт «ВРЗ» и «Ук», принадлежащие РЖД. Без электроснабжения остались бытовые потребители пяти населенных пунктов Нижнеудинского района (около 400 человек). Мощность отключенных потребителей — 0,8 МВт; часть инфраструктуры РЖД — 33МВт.