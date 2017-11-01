Узбекский след теракта в Нью-Йорке: кто такой Сайфулло Саипов
Сайфулло Саипов, подозреваемый в убийстве восьмерых человек на улицах
Сайфулло Саипов, подозреваемый в убийстве восьмерых человек на улицах
В день Хэллоуина пикап выехал на дорожку для велосипедистов и пешеходов на Манхэттене и задавил более десятка человек. Врезавшись в школьный автобус, водитель фургона выскочил из кабины с оружием в руках и был ранен в живот выстрелом полицейского. Его задержали и доставили в больницу.
После экстренной операции Сайфулло Саипов был помещен под арест.
Жертвами инцидента стали восемь человек, еще 11 ранены. Среди погибших оказалось пятеро друзей из Аргентины. Мэрия
По данным американских газет, Саипов, 1988 года рождения, с момента получения американской
Живущий в США узбекский исламский активист и болгер Миррахмат Муминов рассказал
Муминов познакомился с Саиповым, когда тот только перебрался в США.
«Он не был хорошо образован и плохо знал Коран. Тогда он казался обычным нормальным человеком», — говорит блогер.
По словам Муминова, Саипов тосковал и чувствовал себя отделенным от своей общины. А после того, как не смог устроиться на работу в такси, обозлился.
«Из-за своих радикальных взглядов он часто ругался с другими узбеками и переехал во Флориду. С тех пор я потерял связь с ним», — рассказал Муминов.
Проблем с законом у Саипова было не много: только однажды, в прошлом году, его задержали и оштрафовали за нарушение правил дорожного движения в Миссури.
По данным газеты New York Times, Саипов приехал в США с плохим знанием английского языка и пытался получить работу таксиста в Uber.
«Не похож на террориста
«Он был очень хорошим человеком, когда мы с ним общались», — говорит иммигрант из Узбекистана Кобилджон Маткаров, который познакомился с Саиповым во Флориде несколько лет назад.
«Ему нравилось в США. Казалось, ему везло и он все время был веселым и говорил, что все хорошо. Он совсем не был похож на террориста, но я не знал его очень хорошо», — сказал Маткаров газете.
По прогнозу врачей, Саипов должен восстановиться после полученных при задержании ранений, пишет Washington Post. По данным газеты, он действовал, скорее всего, в одиночку и не получал прямых инструкций от экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, признанная экстремистской и запрещенная в ряде стран Запада, а также в РФ), хотя мог быть вдохновлен ее идеологией.
В пользу этой версии ранее высказался губернатор штата
По данным ряда американских СМИ, в машине была найдена записка, в которой упоминается ИГ. Ряд изданий также сообщил, что нападавший уже после наезда на толпу, высунувшись из машины, выкрикнул «Аллаху акбар!».
Сообщается, что в последнее время Саипов жил в городе Патерсон (штат Нью-Джерси), который находится в 40 км от места нападения. Автомобиль был арендован в городе Пассейк.
По данным New York Times, на Манхэттене живут 25−30 тысяч мусульман — это самая высокая концентрация мусульманского населения в
Министерство иностранных дел Узбекистана соообщило, что проверяет данные о Саипове.
Президент США Дональд Трамп назвал Саипова очень больным и психически неуравновешенным человеком.
В октябре житель Бруклина, приехавший в США из Узбекистана, был приговорен к 15 годам тюрьмы за планирование террористического нападения. В том числе, по данным следствия, он угрожал убить
Почему Узбекистан?
Хайрулл о Файз, корреспондент
Вплоть до смерти президента Ислама Каримова Узбекистан оставался одной из самых репрессивных стран в мире. Безработица, коррупция и жестокость полиции были частью повседневной жизни. Все это привело к росту недовольства среди жителей страны.
За последние 20 лет миллионы обедневших узбеков уехали в Россию в поисках лучшей жизни для себя и своих семей. Власти Узбекистана долгое время не признавали факта массового отъезда за рубеж трудовых мигрантов. Президент Каримов называл их «неблагодарными и ленивыми» и говорил, что ему стыдно за них.
Правительство Узбекистана рассматривало ислам как потенциальную угрозу и старалась держать религиозную жизнь граждан под строгим контролем. В эфире государственного телевидения было запрещено произносить слово «Аллах». Те же, кто осмеливался молиться за пределами мечети, рисковал быть арестованным.
Многие эксперты говорят, что несмотря на то, что к джихадистам по всему миру примкнули сотни узбеков, у них очень скудные знания об исламе.
У многих из них не было возможности изучать ислам на родине, и это сделало их легкой добычей для вербовщиков экстремистских группировок за рубежом.
Находясь далеко от дома и оказавшись без поддержки, некоторые из них не смогли адаптироваться к жизни в незнакомой стране. Как правило, многие из них именно в этот период жизни познакомились с идеологией джихадистов.
Так идеи «Аль-Каиды» и «Исламского государства» нашли отклик в сердцах многих молодых узбеков.
А для тех, кто попал под влияние джихадистских групп, уже не так важно, где они сейчас находятся — в Москве,