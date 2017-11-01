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19:13 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Узбекский след теракта в Нью-Йорке: кто такой Сайфулло Саипов

Сайфулло Саипов, подозреваемый в убийстве восьмерых человек на улицах Нью-Йорка, переехал в США в 2010 году из Узбекистана, получив грин-карту в лотерее.

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В день Хэллоуина пикап выехал на дорожку для велосипедистов и пешеходов на Манхэттене и задавил более десятка человек. Врезавшись в школьный автобус, водитель фургона выскочил из кабины с оружием в руках и был ранен в живот выстрелом полицейского. Его задержали и доставили в больницу.

После экстренной операции Сайфулло Саипов был помещен под арест.

Жертвами инцидента стали восемь человек, еще 11 ранены. Среди погибших оказалось пятеро друзей из Аргентины. Мэрия Нью-Йорка утверждает, что это был самый кровопролитный теракт в городе с момента нападений 11 сентября 2001 года.

По данным американских газет, Саипов, 1988 года рождения, с момента получения американской грин-карты жил в штатах Огайо, Флориде и Нью-Джерси. У него есть семья: жена и трое детей.

Живущий в США узбекский исламский активист и болгер Миррахмат Муминов рассказал Би-би-си, что Саипов начал придерживаться радикальных взглядов после переезда в США. Он считает, что решающую роль в радикализации Саипова сыграли экстремистские материалы, которые он нашел в интернете.

Муминов познакомился с Саиповым, когда тот только перебрался в США.

«Он не был хорошо образован и плохо знал Коран. Тогда он казался обычным нормальным человеком», — говорит блогер.

По словам Муминова, Саипов тосковал и чувствовал себя отделенным от своей общины. А после того, как не смог устроиться на работу в такси, обозлился.

«Из-за своих радикальных взглядов он часто ругался с другими узбеками и переехал во Флориду. С тех пор я потерял связь с ним», — рассказал Муминов.

Проблем с законом у Саипова было не много: только однажды, в прошлом году, его задержали и оштрафовали за нарушение правил дорожного движения в Миссури.

По данным газеты New York Times, Саипов приехал в США с плохим знанием английского языка и пытался получить работу таксиста в Uber.

«Не похож на террориста

«Он был очень хорошим человеком, когда мы с ним общались», — говорит иммигрант из Узбекистана Кобилджон Маткаров, который познакомился с Саиповым во Флориде несколько лет назад.

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«Ему нравилось в США. Казалось, ему везло и он все время был веселым и говорил, что все хорошо. Он совсем не был похож на террориста, но я не знал его очень хорошо», — сказал Маткаров газете.

По прогнозу врачей, Саипов должен восстановиться после полученных при задержании ранений, пишет Washington Post. По данным газеты, он действовал, скорее всего, в одиночку и не получал прямых инструкций от экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, признанная экстремистской и запрещенная в ряде стран Запада, а также в РФ), хотя мог быть вдохновлен ее идеологией.

В пользу этой версии ранее высказался губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. По его словам, нет никаких данных, свидетельствующих о том, что Саипов выполнял чьи-то указания.

По данным ряда американских СМИ, в машине была найдена записка, в которой упоминается ИГ. Ряд изданий также сообщил, что нападавший уже после наезда на толпу, высунувшись из машины, выкрикнул «Аллаху акбар!».

Сообщается, что в последнее время Саипов жил в городе Патерсон (штат Нью-Джерси), который находится в 40 км от места нападения. Автомобиль был арендован в городе Пассейк.

По данным New York Times, на Манхэттене живут 25−30 тысяч мусульман — это самая высокая концентрация мусульманского населения в Нью-Йорке.

Министерство иностранных дел Узбекистана соообщило, что проверяет данные о Саипове.

Президент США Дональд Трамп назвал Саипова очень больным и психически неуравновешенным человеком.

В октябре житель Бруклина, приехавший в США из Узбекистана, был приговорен к 15 годам тюрьмы за планирование террористического нападения. В том числе, по данным следствия, он угрожал убить экс-президента США Барака Обаму.

Почему Узбекистан?

Хайрулл о Файз, корреспондент Би-би-си

Вплоть до смерти президента Ислама Каримова Узбекистан оставался одной из самых репрессивных стран в мире. Безработица, коррупция и жестокость полиции были частью повседневной жизни. Все это привело к росту недовольства среди жителей страны.

За последние 20 лет миллионы обедневших узбеков уехали в Россию в поисках лучшей жизни для себя и своих семей. Власти Узбекистана долгое время не признавали факта массового отъезда за рубеж трудовых мигрантов. Президент Каримов называл их «неблагодарными и ленивыми» и говорил, что ему стыдно за них.

Правительство Узбекистана рассматривало ислам как потенциальную угрозу и старалась держать религиозную жизнь граждан под строгим контролем. В эфире государственного телевидения было запрещено произносить слово «Аллах». Те же, кто осмеливался молиться за пределами мечети, рисковал быть арестованным.

Многие эксперты говорят, что несмотря на то, что к джихадистам по всему миру примкнули сотни узбеков, у них очень скудные знания об исламе.

У многих из них не было возможности изучать ислам на родине, и это сделало их легкой добычей для вербовщиков экстремистских группировок за рубежом.

Находясь далеко от дома и оказавшись без поддержки, некоторые из них не смогли адаптироваться к жизни в незнакомой стране. Как правило, многие из них именно в этот период жизни познакомились с идеологией джихадистов.

Так идеи «Аль-Каиды» и «Исламского государства» нашли отклик в сердцах многих молодых узбеков.

А для тех, кто попал под влияние джихадистских групп, уже не так важно, где они сейчас находятся — в Москве, Нью-Йорке или Стамбуле…

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