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19:30 (мск), источник: БЕЛТА

Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка при обрушении пустующего здания в Могилеве

1 ноября, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 144 УК Беларуси (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели ребенка при обрушении пустующего здания в микрорайоне Спутник Могилева (Загородное шоссе, 31). Об этом сообщил журналистам на месте происшествия начальник УСК по Могилевской области Андрей Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В Могилеве обрушилась кровля пустующего здания, погиб ребенокКак сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, под завалами оказались двое детей 2008 и 2007 годов рождения.

По оперативной информации, в пустующем здании находились трое учащихся СШ № 45 Могилева. При обрушении крыши под завалами оказались двое детей 2008 и 2007 годов рождения. Третий бросился домой и сообщил о происшествии взрослым, которые вызвали спасателей. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС из-под завала удалось оперативно извлечь двух пострадавших мальчиков. Один от полученных травм скончался на месте, второй госпитализирован в реанимационное отделение областной детской больницы. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

Пострадавший при обрушении здания в Могилеве мальчик находится в крайне тяжелом состоянииРебенка вывозили с места происшествия в состоянии клинической смерти. Врачи начали реанимацию в автомобиле скорой медицинской помощи.

На месте происшествия до сих пор работает следственно-оперативная группа, специалисты Госкомитета судебных экспертиз. К ним также подключился эксперт-строитель, который поможет установить причину обрушения здания.

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