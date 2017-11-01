Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка при обрушении пустующего здания в Могилеве

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В Могилеве обрушилась кровля пустующего здания, погиб ребенокКак сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, под завалами оказались двое детей 2008 и 2007 годов рождения.

По оперативной информации, в пустующем здании находились трое учащихся СШ № 45 Могилева. При обрушении крыши под завалами оказались двое детей 2008 и 2007 годов рождения. Третий бросился домой и сообщил о происшествии взрослым, которые вызвали спасателей. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС из-под завала удалось оперативно извлечь двух пострадавших мальчиков. Один от полученных травм скончался на месте, второй госпитализирован в реанимационное отделение областной детской больницы. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

Пострадавший при обрушении здания в Могилеве мальчик находится в крайне тяжелом состоянииРебенка вывозили с места происшествия в состоянии клинической смерти. Врачи начали реанимацию в автомобиле скорой медицинской помощи.