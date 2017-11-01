Тысячи евро: бизнесмена обещали отпустить за крупную взятку
Четыре человека, в том числе полицейский, попались в руки антикоррупционных служб за попытку «заработать» крупную сумму денег.
Четыре человека, в том числе полицейский, попались в руки антикоррупционных служб за попытку «заработать» крупную сумму денег.
КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры задержали полицейского и бывшего сотрудника органов, адвоката и бухгалтера по подозрению в организации замалчивания дела, открытого на предпринимателя.
Как сообщили в среду в НАЦ, один из задержанных потребовал у бизнесмена 20 тысяч евро, завив, что может повлиять на судей Апелляционной палаты и прокуроров, чтобы того выпустили
Под контролем антикоррупционных служб подозреваемым передали 15 тысяч евро несколькими частями.
Сейчас все фигуранты дела помещены в следственный изолятор НАЦ. Им грозит до 7 лет тюремного заключения или штраф до 300 тысяч леев.