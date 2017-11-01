Тысячи евро: бизнесмена обещали отпустить за крупную взятку

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Офицеры Национального антикоррупционного центра и прокуроры задержали полицейского и бывшего сотрудника органов, адвоката и бухгалтера по подозрению в организации замалчивания дела, открытого на предпринимателя.

Как сообщили в среду в НАЦ, один из задержанных потребовал у бизнесмена 20 тысяч евро, завив, что может повлиять на судей Апелляционной палаты и прокуроров, чтобы того выпустили из-под ареста и закрыли уголовное дело.

Под контролем антикоррупционных служб подозреваемым передали 15 тысяч евро несколькими частями.