Граждан Молдовы предупредили о телефонных мошенниках
Как не попасть на удочку преступников: один из мобильных операторов Молдовы предупреждает о телефонных мошенниках.
Как не попасть на удочку преступников: один из мобильных операторов Молдовы предупреждает о телефонных мошенниках.
КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Один из молдавских мобильных операторов предупредил своих клиентов о новых попытках мошенничества. В частности, компания обратила внимание на то, что не следует отвечать и перезванивать на незнакомые иностранные номера.
«Внимание. Новые попытки мошенничества. Избегайте отвечать или перезванивать на незнакомые иностранные номера. Есть риск потерять деньги со счета», — отмечено в сообщении оператора.
За последний год многие граждане нашей страны смогли прочувствовать на себе работу телефонных мошенников. То приходили фейковые