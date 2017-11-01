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20:26 (мск), источник: Sputnik.md

Граждан Молдовы предупредили о телефонных мошенниках

Как не попасть на удочку преступников: один из мобильных операторов Молдовы предупреждает о телефонных мошенниках.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Один из молдавских мобильных операторов предупредил своих клиентов о новых попытках мошенничества. В частности, компания обратила внимание на то, что не следует отвечать и перезванивать на незнакомые иностранные номера.

«Внимание. Новые попытки мошенничества. Избегайте отвечать или перезванивать на незнакомые иностранные номера. Есть риск потерять деньги со счета», — отмечено в сообщении оператора.

За последний год многие граждане нашей страны смогли прочувствовать на себе работу телефонных мошенников. То приходили фейковые sms-сообщения о получении заказного письма, то о невыплаченных налогах, которые, на самом деле, прислали мошенники.

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