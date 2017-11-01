Граждан Молдовы предупредили о телефонных мошенниках

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Один из молдавских мобильных операторов предупредил своих клиентов о новых попытках мошенничества. В частности, компания обратила внимание на то, что не следует отвечать и перезванивать на незнакомые иностранные номера.

«Внимание. Новые попытки мошенничества. Избегайте отвечать или перезванивать на незнакомые иностранные номера. Есть риск потерять деньги со счета», — отмечено в сообщении оператора.