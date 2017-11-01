Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Неизбежность старения доказали математически
Нет знака - штраф: водители столкнулись с необычной проблемой
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Сати Казанова обнажилась на Мальдивах - СМИ
«Без лишнего шума»: СМИ о войсках США у границ РФ
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12100 лет Октябрьской революции
22:01 (мск), источник: РИА Новости

ЦРУ опубликовало личный дневник Усамы бен Ладена

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. ЦРУ опубликовало дневник главаря террористической группировки «Аль-Каида"* Усамы бен Ладена, ликвидированного в 2011 году в Пакистане.

Источник: Reuters

Все записи в дневнике, представленном на сайте ведомства, сделаны от руки на арабском языке.

Ранее в среду ЦРУ сообщило о публикации 470 тысяч документов, полученных при операции по ликвидации бен Ладена. Обнародованные материалы включают текстовые файлы, аудио и видео, а также системные файлы программного обеспечения.

Читайте также
ЦРУ рассекретило документы о терактах 11 сентября

«Помимо компьютерных файлов и цифровых документов, захваченных во время рейда в пакистанском городе Абботтабад в мае 2011 года, ЦРУ обнаружило дневник, который включает в себя записи, которые бен Ладен сделал накануне гибели», — говорится в сопроводительной записке.

Речь идет о фотокопиях, сделанных в срочном порядке сразу после рейда, уточнили в разведывательном ведомстве.

Кроме того, ЦРУ опубликовало более 18 тысяч файлов с документами, примерно 79 тысяч аудиозаписей, которые включают репетиции публичных речей, переписку и изображения, собранные «Аль-Каидой"* для разных целей. Также обнародованы 10 тысяч видеофайлов, в том числе фотографии молодого сына террориста Хамзы бен Ладена, «домашние видео» «Аль-Каиды"*, видеочерновики с заявлениями Усамы бен Ладена и джихадистская пропаганда.

Главарь «Аль-Каиды"* Усама бен Ладен был уничтожен 1 мая 2011 года в ходе штурма поместья в Абботтабаде, который провели американские военные.

* Террористическая групировака, запрещенная в России.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кадыров рассказал, кто стоит за убийством супруги Осмаева
Директор Балуева объяснила, почему актера сняли с рейса
Российских лыжников лишили медалей Олимпиады в Сочи
Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах
США приравняли Россию к Северной Корее и Ирану
В США рассказали подробности о подготовке Саипова к теракту
Трамп призвал закрыть лотерею грин-карт после теракта
Во Владимирской области озеро ушло под землю вместе с рыбой
Биоматериал россиян собирали для научных целей. Это правда?
Спорт
Легкова лишат золота Сочи, а Россию — Игр в Пхенчхане? Комиссия МОК призывает аннулировать результаты Александра Легкова и Евгения Белова с Игр в Сочи и пожизненно не допускать их до последующих Олимпиад
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь