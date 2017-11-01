ЦРУ опубликовало личный дневник Усамы бен Ладена

Источник: Reuters

Все записи в дневнике, представленном на сайте ведомства, сделаны от руки на арабском языке.

Ранее в среду ЦРУ сообщило о публикации 470 тысяч документов, полученных при операции по ликвидации бен Ладена. Обнародованные материалы включают текстовые файлы, аудио и видео, а также системные файлы программного обеспечения.

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«Помимо компьютерных файлов и цифровых документов, захваченных во время рейда в пакистанском городе Абботтабад в мае 2011 года, ЦРУ обнаружило дневник, который включает в себя записи, которые бен Ладен сделал накануне гибели», — говорится в сопроводительной записке.

Речь идет о фотокопиях, сделанных в срочном порядке сразу после рейда, уточнили в разведывательном ведомстве.

Кроме того, ЦРУ опубликовало более 18 тысяч файлов с документами, примерно 79 тысяч аудиозаписей, которые включают репетиции публичных речей, переписку и изображения, собранные «Аль-Каидой"* для разных целей. Также обнародованы 10 тысяч видеофайлов, в том числе фотографии молодого сына террориста Хамзы бен Ладена, «домашние видео» «Аль-Каиды"*, видеочерновики с заявлениями Усамы бен Ладена и джихадистская пропаганда.

Главарь «Аль-Каиды"* Усама бен Ладен был уничтожен 1 мая 2011 года в ходе штурма поместья в Абботтабаде, который провели американские военные.