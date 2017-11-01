Теракт в Нью-Йорке подготовили «дословно по инструкциям ИГ»

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Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке мигрант из Узбекистана следовал плану, подготовленному боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», и готовил атаку на протяжении недель, передает Reuters со ссылкой заявление заместителя комиссара полиции Нью-Йорка Джона Миллера.

Власти узнали об этом из допроса 29-летнего Сайфулло Саипова, кроме того, при обысках обнаружены предметы, которые «указывают» на то, что теракт совершен «во имя ИГ», рассказал Миллер. «Судя по всему, он практически дословно следовал инструкциям, которые ИГ разместило на своих страницах в социальных сетях», — пояснил он.

CNN передает, что Миллер также рассказал о найденной на месте преступления записки на арабском языке. Полицейский добавил, что в записке были «как слова, так и символы» и что там говорилось об «Исламском государстве».

Власти также полагают, что Саипов «радикализовался» внутри страны. По словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, «после того, как он приехал в Соединенные Штаты, он стал узнавать об ИГ и о тактике радикальных исламистов».

Во время атаки погибли восемь человек: шестеро на месте теракта, еще двое скончались в больнице, пятеро были туристами из Аргентины. Также, по данным правоохранительных органов США, Саипов приехал в страну в 2010 году.

В Министерстве иностранных дел Узбекистана заявили, что выясняют информацию о личности террориста. В компании Uber сказали, что Сайфулло работал у них таксистом. При приеме на работу компания изучила его личное дело, но ничего подозрительного не нашла.