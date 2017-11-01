Вторая лодка затонула на озере Аргази, спасая людей
Стали известны первые подробности произошедшего на озере в Аргаяшском районе.
Стали известны первые подробности произошедшего на озере в Аргаяшском районе.
Одной из причин ЧП в МЧС называют несоблюдение техники безопасности. Пострадавшие вышли на воду, когда сезон официально закрыт, объявлено штормовое предупреждение и при этом без спасательных жилетов.
«Всё произошло в 500 метрах от берега, а не в 50 метрах как сообщалось ранее. В условиях достаточно сильной волны лодка перевернулась. Неподалеку находилось еще одно плавательное средство. Находящиеся в нем два человека направились на помощь. Они взяли на борт граждан из перевернувшийся лодки и отправились в сторону берега. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, не выдержала перегруз и волну и вторая лодка. Два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до спасительной земли» — пояснил случившееся сотрудник
Поиски остальных пассажиров лодки продолжаются. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Челябинской области, сотрудники Специализированной
Напомним, вечером 1 ноября в Челябинской области утонула лодка с пассажирами на борту.