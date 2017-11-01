Вторая лодка затонула на озере Аргази, спасая людей

Поисково-спасательные работы на Аргазинском водохранилище не прекращаются. Спасатели осуществляют осмотр береговой линии и водной глади, на которой и случилось происшествие. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Одной из причин ЧП в МЧС называют несоблюдение техники безопасности. Пострадавшие вышли на воду, когда сезон официально закрыт, объявлено штормовое предупреждение и при этом без спасательных жилетов.

«Всё произошло в 500 метрах от берега, а не в 50 метрах как сообщалось ранее. В условиях достаточно сильной волны лодка перевернулась. Неподалеку находилось еще одно плавательное средство. Находящиеся в нем два человека направились на помощь. Они взяли на борт граждан из перевернувшийся лодки и отправились в сторону берега. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, не выдержала перегруз и волну и вторая лодка. Два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до спасительной земли» — пояснил случившееся сотрудник пресс-службы МЧС Егор Пахомов.

Поиски остальных пассажиров лодки продолжаются. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Челябинской области, сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части, военнослужащие Уральского учебного спасательного центра МЧС России и другие пожарно-спасательные подразделения. Задействованы специалисты психологической службы. Поиски осложняются сильным волнением на акватории. Об этом так же сообщили в пресс-службе МЧС региона. Все подробности произошедшего устанавливают следственные органы.