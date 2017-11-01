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21:12 (мск), источник: Интерфакс

В центре Лондоне такси сбило нескольких человек на тротуаре

В полиции пока не видят оснований считать это терактом.

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Такси в Лондоне в среду выехало на тротуар в районе Ковент-Гарден и сбило людей, сообщает британская газета The Daily Telegraph.

В результате аварии несколько человек пострадали. На место прибыли подразделения полиции и скорой помощи. Точных данных о пострадавших пока нет.

В полиции заявляют, что пока нет оснований связывать это происшествие с терактом.

Накануне в нижней части Манхэттена в Нью-Йорке мужчина на автомобиле проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов и пешеходов, затем врезался в школьный автобус и другое транспортное средство, после чего был ранен и задержан полицейскими. В результате погибли восемь человек, более 12 пострадали. СМИ сообщили, что ФБР рассматривает данный инцидент как теракт.

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