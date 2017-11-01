В центре Лондоне такси сбило нескольких человек на тротуаре

В результате аварии несколько человек пострадали. На место прибыли подразделения полиции и скорой помощи. Точных данных о пострадавших пока нет.

В результате аварии несколько человек пострадали. На место прибыли подразделения полиции и скорой помощи. Точных данных о пострадавших пока нет.