В центре Лондоне такси сбило нескольких человек на тротуаре

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Такси в Лондоне в среду выехало на тротуар в районе Ковент-Гарден и сбило людей, сообщает британская газета The Daily Telegraph.
В результате аварии несколько человек пострадали. На место прибыли подразделения полиции и скорой помощи. Точных данных о пострадавших пока нет.
В полиции заявляют, что пока нет оснований связывать это происшествие с терактом.
Накануне в нижней части Манхэттена в Нью-Йорке мужчина на автомобиле проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов и пешеходов, затем врезался в школьный автобус и другое транспортное средство, после чего был ранен и задержан полицейскими. В результате погибли восемь человек, более 12 пострадали. СМИ сообщили, что ФБР рассматривает данный инцидент как теракт.