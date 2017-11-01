Двое из семи человек спаслись на Урале во время ЧП на озере

— Все произошло в 500 метрах от берега, — уточнил первоначальную информацию о ЧП начальник пресс-службы ГУ МЧС региона Егор Пахомов. — В перевернутой волной «казанке» находились пять человек, не имевшие спасжилетов и других средств спасения. На помощь им подоспела находившаяся неподалеку лодка с двумя рыбаками. Они взяли на борт потерпевших, но тоже не смогли добраться до берега в условиях сильной волны и перегруза. В 100 метрах от земли их лодка затонула. Вплавь удалось спастись только двум из семи человек — пассажирам «казанки». Поиски остальных продолжаются.