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22:09 (мск), источник: "Российская газета"

Двое из семи человек спаслись на Урале во время ЧП на озере

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили новые подробности ЧП на озере Аргази, где пять человек сегодня перевернулись на лодке «казанка».

Как выяснилось, пострадавших успели взять на борт находившиеся неподалеку рыбаки, но и их судно затонуло. Вплавь до берега смогли добраться лишь два человека.

— Все произошло в 500 метрах от берега, — уточнил первоначальную информацию о ЧП начальник пресс-службы ГУ МЧС региона Егор Пахомов. — В перевернутой волной «казанке» находились пять человек, не имевшие спасжилетов и других средств спасения. На помощь им подоспела находившаяся неподалеку лодка с двумя рыбаками. Они взяли на борт потерпевших, но тоже не смогли добраться до берега в условиях сильной волны и перегруза. В 100 метрах от земли их лодка затонула. Вплавь удалось спастись только двум из семи человек — пассажирам «казанки». Поиски остальных продолжаются.

Занятая в спасательной операции группировка сил МЧС к вечеру увеличена. На месте происшествия работает оперативная группа регионального главка, специализированной пожарно-спасательной части с водолазным оборудованием, военнослужащие Уральского учебного спасательного центра МЧС и другие подразделения, отметили в ведомстве.

Как уже сообщала «РГ», навигационный период в Челябинской области официально закрыт еще 15 октября.

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