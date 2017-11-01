Двое из семи человек спаслись на Урале во время ЧП на озере
В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили новые подробности ЧП на озере Аргази, где пять человек сегодня перевернулись на лодке «казанка».
В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили новые подробности ЧП на озере Аргази, где пять человек сегодня перевернулись на лодке «казанка».
Как выяснилось, пострадавших успели взять на борт находившиеся неподалеку рыбаки, но и их судно затонуло. Вплавь до берега смогли добраться лишь два человека.
— Все произошло в 500 метрах от берега, — уточнил первоначальную информацию о ЧП начальник
Занятая в спасательной операции группировка сил МЧС к вечеру увеличена. На месте происшествия работает оперативная группа регионального главка, специализированной
Как уже сообщала «РГ», навигационный период в Челябинской области официально закрыт еще 15 октября.