Саипову в США предъявили обвинения в терроризме
Федеральные прокуроры в
Федеральные прокуроры в
Во вторник 29-летний иммигрант из Узбекистана сбил на автофургоне несколько десятков человек в центре
Полиция ранила Саипова в живот. В настоящий момент он лечится в больнице.
В заявлении прокуратуры говорится, что Саипов отказался от права не свидетельствовать против самого себя и признал, что вдохновлялся пропагандой группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Ранее в среду президент США Дональд Трамп с одобрением отозвался об идее отправить Саипова (которого он назвал «животным») в лагерь Гуантанамо на Кубе, как «вражеского комбатанта» в «войне с терроризмом», провозглашенной после 11 сентября 2001 года. Эту инициативу ранее поддержали
Параллельно Трамп выступил за ликвидацию программы
Также в среду вечером появились сообщения, что ФБР разыскивает еще одного узбекского мужчину в рамках следствия по этому делу.