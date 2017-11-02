Саипову в США предъявили обвинения в терроризме

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Во вторник 29-летний иммигрант из Узбекистана сбил на автофургоне несколько десятков человек в центре Нью-Йорка, восемь из них погибли.

Полиция ранила Саипова в живот. В настоящий момент он лечится в больнице.

В заявлении прокуратуры говорится, что Саипов отказался от права не свидетельствовать против самого себя и признал, что вдохновлялся пропагандой группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Ранее в среду президент США Дональд Трамп с одобрением отозвался об идее отправить Саипова (которого он назвал «животным») в лагерь Гуантанамо на Кубе, как «вражеского комбатанта» в «войне с терроризмом», провозглашенной после 11 сентября 2001 года. Эту инициативу ранее поддержали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, в целом часто критически оценивающие нынешнего президента.

Параллельно Трамп выступил за ликвидацию программы грин-карт, в рамках которой, по предварительной информации, Саипов прибыл в США в 2010 году.

Также в среду вечером появились сообщения, что ФБР разыскивает еще одного узбекского мужчину в рамках следствия по этому делу.