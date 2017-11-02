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03:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Минприроды: Тигра, который убил человека в Хабаровском крае, не застрелят

По словам главы ведомства, животное могут отправить на реабилитацию.

Вчера, 1 ноября, Росприроднадзор дал разрешение на изъятие тигра, который убил человека в Бикинском районе Хабаровского края, из природной среды. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, сообщает портал «Губерния».

«Естественно, речь не идет об отстреле. Кошку усыпят и далее по итогам обследования и изучения состояния животного примут решение о реабилитации или содержании в неволе», — написал Сергей Донской.

Напомним, тело мужчины нашли в 23 километрах от села Бойцово 30 октября. Как сообщил брат погибшего, его родственник пошел в тайгу собирать дикоросы на продажу. По мнению специалистов, мужчину разорвал тигр. Хищника уже несколько дней ищет группа по урегулированию конфликтных ситуаций минприроды края. Также в обстоятельствах гибели человека разбирается краевое следственное управление — правоохранители проводят проверку.

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