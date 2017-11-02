Минприроды: Тигра, который убил человека в Хабаровском крае, не застрелят

Вчера, 1 ноября, Росприроднадзор дал разрешение на изъятие тигра, который убил человека в Бикинском районе Хабаровского края, из природной среды. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, сообщает портал «Губерния».

«Естественно, речь не идет об отстреле. Кошку усыпят и далее по итогам обследования и изучения состояния животного примут решение о реабилитации или содержании в неволе», — написал Сергей Донской.