Спустя месяц поисков спасатели нашли тело рыбака в Солнечном районе

Тело рыбака, пропавшего более месяца назад, нашли сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда на реке Горин Солнечного района. Мужчина запутался в сетке и выпал из лодки. Тело нашли ниже по течению от места, где он рыбачил, сообщает РИА «Восток-Медиа».

О пропаже родственники сообщили 27 сентября. Из-за природных условий поиски пришлось разделить на два этапа. На лодке и автомобиле местность исследовали трое специалистов. За первые несколько дней ничего обнаружить не удалось. Когда 26 октября, группа комсомольского филиала ДВРПСО вновь начала обследовать территорию предполагаемого происшествия, они нашли тело мужчины.

«За время поисков спасатели обследовали более 25 километров береговой линии. Сотрудники ДВРПСО передали тело полицейским, те связались с родственниками погибшего», — рассказал корреспонденту агентства заместитель начальника информационного отдела отряда Константин Харченко.