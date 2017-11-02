Спустя месяц поисков спасатели нашли тело рыбака в Солнечном районе
Сотрудники ДВРПСО обошли более 25 километров в ходе розыска.
Сотрудники ДВРПСО обошли более 25 километров в ходе розыска.
Тело рыбака, пропавшего более месяца назад, нашли сотрудники Дальневосточного регионального
О пропаже родственники сообщили 27 сентября.
«За время поисков спасатели обследовали более 25 километров береговой линии. Сотрудники ДВРПСО передали тело полицейским, те связались с родственниками погибшего», — рассказал корреспонденту агентства заместитель начальника информационного отдела отряда Константин Харченко.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что спасатели приступили к поискам пропавшего рыбака. В Солнечный район на реку Горин из Комсомольска выдвинулась группа специалистов с плавсредством и необходимым для поисков снаряжением.