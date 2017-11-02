В Перми на Восточном обходе сгорел автомобиль

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что в Перми на Восточном обходе вечером 1 ноября сгорел автомобиль ЗИЛ.

Это произошло на проезжей части недалеко от поворота на Новопермскую ТЭЦ. По словам автомобилистов, пламя было на несколько километров. Из-за ЧП на трассе образовалась пробка, транспорт двигался со скоростью около десяти километров в час.

«Сообщение о происшествии поступило в 18.16. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, экипажи полиции, бригады скорой помощи, работники электросетей. Через десять минут после поступления сигнала пожар был потушен. У автомобиля сгорели кабина и моторный отсек. Причины происшествия выясняют специалисты», — пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю.