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07:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми на Восточном обходе сгорел автомобиль

Из-за происшествия на трассе образовалась пробка.

Очевидцы сообщили в социальных сетях, что в Перми на Восточном обходе вечером 1 ноября сгорел автомобиль ЗИЛ.

Это произошло на проезжей части недалеко от поворота на Новопермскую ТЭЦ. По словам автомобилистов, пламя было на несколько километров. Из-за ЧП на трассе образовалась пробка, транспорт двигался со скоростью около десяти километров в час.

«Сообщение о происшествии поступило в 18.16. На место выехали пожарно-спасательные подразделения, экипажи полиции, бригады скорой помощи, работники электросетей. Через десять минут после поступления сигнала пожар был потушен. У автомобиля сгорели кабина и моторный отсек. Причины происшествия выясняют специалисты», — пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

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