В каких областях Казахстана чаще всего насилуют и убивают
Стало известно, в каких областях Казахстана чаще всего совершают изнасилования, убийства и грабежи, сообщает NUR.KZ.
Стало известно, в каких областях Казахстана чаще всего совершают изнасилования, убийства и грабежи, сообщает NUR.KZ.
Статистика по совершенным преступлениям в каждой области Казахстана опубликована на сайте комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана.
Так, в октябре заявлений об изнасиловании поступило в
За прошедший месяц чаще всего убийства регистрировали в Карагандинской области — 10 обращений. 8 заявлений в Актюбинской и Карагандинской областях, а в
Грабежи чаще всего происходили в Алматы — 215 заявлений за октябрь. Далее следует Астана — 104 обращения и