В каких областях Казахстана чаще всего насилуют и убивают

Статистика по совершенным преступлениям в каждой области Казахстана опубликована на сайте комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана.

Так, в октябре заявлений об изнасиловании поступило в Южно-Казахстанской области — 23. Следом расположилась Алматинская область — 21 раз регистрировали обращение об изнасиловании, на третьем месте — Астана с 21 заявлением.

За прошедший месяц чаще всего убийства регистрировали в Карагандинской области — 10 обращений. 8 заявлений в Актюбинской и Карагандинской областях, а в Восточно-Казахстанской и Костанайской — 7.