Жители Дальнегорского округа задыхаются от дыма из-за лесных пожаров

Как сообщает пресс-служба администрации края, сегодня в Приморье тушат 28 лесных пожаров на площади более 2 тыс. га в 11 муниципалитетах. Девять пожаров локализовано на площади около 1,2 тыс. га в Кавалеровском, Кировском, Лазовском, Ольгинском, Тернейском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе. Еще 18 очагов продолжают тушить.