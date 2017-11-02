В Красноярске на пр. Свободный столкнулись четыре автомобиля

В Красноярске на перекресте пр. Свободный — ул. Красномосковская в ДТП попали сразу четыре автомобиля, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Две иномарки — Тойота и Субару ехали вниз по проспекту, по словам водителей — на зеленый. Третий автомобиль — Хонда — поворачивал налево со Свободного на Красномосковскую, по информации автоледи — на мигающую зелёную стрелку. В результате, машины столкнулись, досталось и грузовику, ехавшему впереди Хонды.