В Красноярске на пр. Свободный столкнулись четыре автомобиля
Иномарки едва не свалились в пешеходный переход.
Иномарки едва не свалились в пешеходный переход.
В Красноярске на перекресте пр. Свободный — ул. Красномосковская в ДТП попали сразу четыре автомобиля, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Две иномарки — Тойота и Субару ехали вниз по проспекту, по словам водителей — на зеленый. Третий автомобиль — Хонда — поворачивал налево со Свободного на Красномосковскую, по информации автоледи — на мигающую зелёную стрелку. В результате, машины столкнулись, досталось и грузовику, ехавшему впереди Хонды.
В результате аварии, две машина влетели на тротуар, а одна из них чуть не провалилась в подземный пешеходный переход. По счастливой случайности никто из сидящих в машине и пешеходов не пострадал. Автоледи была с маленьким ребёнком.