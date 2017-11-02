На автосервисе во Владивостоке произошёл крупный пожар
Горожане уверены, что в случившемся виноваты его владельцы.
Горожане уверены, что в случившемся виноваты его владельцы.
В приморской столице сгорел автосервис, сообщает РИА «Восток-Медиа». В огне пострадало несколько объектов, а также два автомобиля.
Во Владивостоке произошёл крупный пожар. На улице Бородинской, недалеко от мусоросжигательного завода, загорелся автосервис. Всё произошло в шестом часу вечера. Работники предприятия сразу же эвакуировались и вызвали пожарных. Огнеборцы прибыли на место происшествия через несколько минут после поступившего сигнала. К этому времени пламя охватило уже 300 квадратных метров территории — горели боксы, станция и два автомобиля. На то, чтобы потушить пожар, работникам МЧС понадобилось два часа.
По словам очевидцев, пожарным пришлось выносить оттуда огнеопасные материалы — бочки с
Причины случившегося предстоит выяснить специалистам. Однако местные жители уверены, что в случившемся виноваты сами владельцы сервиса — они якобы не следили за противопожарной безопасностью. Так это или нет, станет известно позже.
Крупные пожары — не редкость для Владивостока. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в октябре серьёзный инцидент произошёл на владивостокском «Арбате». В гостинице по адресу Адмирала Фокина, 8Б ранним утром вспыхнул огонь. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожарным пришлось даже эвакуировать из здания иностранцев, которые снимали там номера.