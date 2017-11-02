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06:01 (мск), источник: Восток Медиа

На автосервисе во Владивостоке произошёл крупный пожар

Горожане уверены, что в случившемся виноваты его владельцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В приморской столице сгорел автосервис, сообщает РИА «Восток-Медиа». В огне пострадало несколько объектов, а также два автомобиля.

Во Владивостоке произошёл крупный пожар. На улице Бородинской, недалеко от мусоросжигательного завода, загорелся автосервис. Всё произошло в шестом часу вечера. Работники предприятия сразу же эвакуировались и вызвали пожарных. Огнеборцы прибыли на место происшествия через несколько минут после поступившего сигнала. К этому времени пламя охватило уже 300 квадратных метров территории — горели боксы, станция и два автомобиля. На то, чтобы потушить пожар, работникам МЧС понадобилось два часа.

По словам очевидцев, пожарным пришлось выносить оттуда огнеопасные материалы — бочки с горюче-смазочными материалами и газовые баллоны. Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, в тушении пожара задействовали 22 человека личного состава и 7 единиц техники.

Причины случившегося предстоит выяснить специалистам. Однако местные жители уверены, что в случившемся виноваты сами владельцы сервиса — они якобы не следили за противопожарной безопасностью. Так это или нет, станет известно позже.

Крупные пожары — не редкость для Владивостока. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в октябре серьёзный инцидент произошёл на владивостокском «Арбате». В гостинице по адресу Адмирала Фокина, 8Б ранним утром вспыхнул огонь. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожарным пришлось даже эвакуировать из здания иностранцев, которые снимали там номера.

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