На автосервисе во Владивостоке произошёл крупный пожар

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В приморской столице сгорел автосервис, сообщает РИА «Восток-Медиа». В огне пострадало несколько объектов, а также два автомобиля.

Во Владивостоке произошёл крупный пожар. На улице Бородинской, недалеко от мусоросжигательного завода, загорелся автосервис. Всё произошло в шестом часу вечера. Работники предприятия сразу же эвакуировались и вызвали пожарных. Огнеборцы прибыли на место происшествия через несколько минут после поступившего сигнала. К этому времени пламя охватило уже 300 квадратных метров территории — горели боксы, станция и два автомобиля. На то, чтобы потушить пожар, работникам МЧС понадобилось два часа.

По словам очевидцев, пожарным пришлось выносить оттуда огнеопасные материалы — бочки с горюче-смазочными материалами и газовые баллоны. Как сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС, в тушении пожара задействовали 22 человека личного состава и 7 единиц техники.

Причины случившегося предстоит выяснить специалистам. Однако местные жители уверены, что в случившемся виноваты сами владельцы сервиса — они якобы не следили за противопожарной безопасностью. Так это или нет, станет известно позже.