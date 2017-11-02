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07:42 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге десять спасателей тушили горящую иномарку

Десять спасателей МЧС по Свердловской области тушили горящий на улице 8 Марта в Екатеринбурге Mitsubishi Outlander, сообщают в ведомстве.

Вызов на пульт дежурного поступил в 01:21. На место выехали две единицы техники и десять спасателей. Огонь охватил мотор и салон иномарки. В 01:31 огонь локализовали, в 01:32 ликвидировали открытое горение.

Разбор сгоревших конструкций закончили в 01:54. Причины пожара выясняют пожарные дознаватели.

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