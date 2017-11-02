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07:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимец трижды ограбил офисы микрозаймов

Он угрожал консультантам ножом.

Накануне в отдел полиции обратился сотрудник микрофинансовой организации и сообщил, что их МФО подверглась разбойному нападению.

Злоумышленник проник в офис организации по микрокредитованию, угрожая ножом, и отобрал выручку из кассы. После совершения преступления налетчик покинул место происшествия.

Полиция быстро задержала грабителя. Им оказался 30-летний ранее судимый уфимец. Мужчина признался в содеянном.

— Также в отделе установили причастность подозреваемого еще к двум подобным преступлениям на территории Уфы. Сейчас подозреваемый находится под стражей, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

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