Уфимец трижды ограбил офисы микрозаймов
Он угрожал консультантам ножом.
Он угрожал консультантам ножом.
Накануне в отдел полиции обратился сотрудник микрофинансовой организации и сообщил, что их МФО подверглась разбойному нападению.
Злоумышленник проник в офис организации по микрокредитованию, угрожая ножом, и отобрал выручку из кассы. После совершения преступления налетчик покинул место происшествия.
Полиция быстро задержала грабителя. Им оказался 30-летний ранее судимый уфимец. Мужчина признался в содеянном.
— Также в отделе установили причастность подозреваемого еще к двум подобным преступлениям на территории Уфы. Сейчас подозреваемый находится под стражей, — прокомментировали в