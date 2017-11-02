Пожар случился в крупнейшем тепличном комплексе под Новосибирском

Черный дым и сирены пожарных машин взволновали жителей села Толмачево в девятом часу утра. Огонь полыхал на Новосибирском тепличном комбинате. На территорию предприятия съемочную группу ОТС не впустили, от комментариев о причинах произошедшего руководство тепличного комплекса отказалось. Но за кадром сообщили, что без овощей Новосибирск точно не останется: возгорание произошло в секциях, где выращивали листья салата.

Судить на месте происшествия о площади пожара оказалось сложно — у тепличного комплекса огромные размеры. Можно посчитать, что копотью от дыма и огня покрылось 26 секций. Очевидцем пожара стал Николай Андреев. Мужчина утром приехал за товаром, и у него своя версия причин чрезвычайной ситуации.

— Думаю, что где-то ослабли контакты, нагрелись электропровода и пыхнули. Почему не сработала защита — непонятно, — говорит Николай Андреев.

К счастью, в огне никто не пострадал. А вот площадь пожара оказалась более чем внушительной.

— По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений было установлено, что внутри сильное задымление, это осложняло поиск очага возгорания. В результате огнем повреждено оборудование на площади 200 квадратных метров. Сейчас дознаватели устанавливают причину возникновения пожара, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

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