В столице Сибири загорелась двухэтажка, пожарные эвакуировали 30 человек

В Новосибирске в Октябрьском районе пожарные спасли из загоревшегося дома 30 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как сообщили в ведомстве, пожар начался вчера вечером, 1 ноября, в 17:08 в деревянном двухэтажном доме по адресу улица 9-го Ноября. Дым начал идти из цокольного этажа строения.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. 12 пожарных машин и 30 спасателей справились с огнем к 17:39.

В момент возгорания в доме из 22 квартир находилось тридцать человек, среди них четверо детей. Пожарные эвакуировали всех людей, которые были в помещении. Благодаря их оперативной работе никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается.