В столице Сибири загорелась двухэтажка, пожарные эвакуировали 30 человек
Возгорание произошло в Октябрьском районе мегаполиса.
Возгорание произошло в Октябрьском районе мегаполиса.
В Новосибирске в Октябрьском районе пожарные спасли из загоревшегося дома 30 человек. Об этом сообщили в
Как сообщили в ведомстве, пожар начался вчера вечером, 1 ноября, в 17:08 в деревянном двухэтажном доме по адресу улица 9-го Ноября. Дым начал идти из цокольного этажа строения.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. 12 пожарных машин и 30 спасателей справились с огнем к 17:39.
В момент возгорания в доме из 22 квартир находилось тридцать человек, среди них четверо детей. Пожарные эвакуировали всех людей, которые были в помещении. Благодаря их оперативной работе никто не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается.
В результате возгорания огнем были поражены стены и перекрытия.