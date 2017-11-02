Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Наступил звездный час кавказских «воров в законе» на Украине
Хамская выходка «начальника ГАИ» попала на видео
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
07:05 (мск), источник: Podrobno.uz

Саипову грозит смертная казнь за теракт в Нью-Йорке

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Обвиняемому в терроризме Сайфулло Саипову, совершившему теракт в Нью-Йорке, грозит пожизненное заключение или смертная казнь, сообщил окружной прокурор Джун Ким.

Источник: Podrobno.uz

При этом прокурор напомнил, что после теракта в Нью-Йорке прошли только сутки, расследование продолжается. Поэтому, по его словам, надо еще посмотреть, по каким пунктам будут предъявлены обвинения Саипову: одни из них могут караться высшей мерой, другие — пожизненным лишением свободы.

По версии ФБР, злоумышленник специально выбрал для своей атаки День всех святых, чтобы убить как можно больше людей. 31 октября в городе проводился традиционный парад в честь Хэллоуина, и Саипов собирался ехать по толпе как минимум несколько сотен метров.

Напомним, в результате наезда и стрельбы в Нью-Йорке погибли восемь человек, пострадали 15.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Hi-Tech Bank прокачивает бизнес: как выбрать банк и не прогадать
Саипову грозит смертная казнь за теракт в Нью-Йорке
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
Источник: ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
Трамп потребовал казнить нью-йоркского террориста
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Киевский суд отпустил сына Авакова под личное обязательство
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь