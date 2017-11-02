Саипову грозит смертная казнь за теракт в Нью-Йорке

Источник: Podrobno.uz

При этом прокурор напомнил, что после теракта в Нью-Йорке прошли только сутки, расследование продолжается. Поэтому, по его словам, надо еще посмотреть, по каким пунктам будут предъявлены обвинения Саипову: одни из них могут караться высшей мерой, другие — пожизненным лишением свободы.

По версии ФБР, злоумышленник специально выбрал для своей атаки День всех святых, чтобы убить как можно больше людей. 31 октября в городе проводился традиционный парад в честь Хэллоуина, и Саипов собирался ехать по толпе как минимум несколько сотен метров.