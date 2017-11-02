Саипову грозит смертная казнь за теракт в Нью-Йорке
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Обвиняемому в терроризме Сайфулло Саипову, совершившему теракт в
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Обвиняемому в терроризме Сайфулло Саипову, совершившему теракт в
При этом прокурор напомнил, что после теракта в
По версии ФБР, злоумышленник специально выбрал для своей атаки День всех святых, чтобы убить как можно больше людей. 31 октября в городе проводился традиционный парад в честь Хэллоуина, и Саипов собирался ехать по толпе как минимум несколько сотен метров.
Напомним, в результате наезда и стрельбы в