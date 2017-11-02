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07:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

Школьный учитель на юге Казахстана получил 10 лет за развращение школьниц

АСТАНА, 2 ноя — Sputnik. Десять лет лишения свободы получил учитель математики пригородного поселка Бельколь Кызылординской области за развращение малолетних. Однако адвокат осужденного намерен обжаловать приговор, передает телеканал «Astana».

Две шестиклассницы обвинили учителя математики Акпара Исахаева в непристойном поведении, позже одна из девочек от своих показаний отказалась. Жители поселка, коллеги и родители переживали за учителя. Для них приговор в 10 лет лишения свободы стал неожиданностью.

«На заявлении одной девочки рушится судьба человека. А завтра другие дети начнут писать, начнут сажать всех учителей подряд: и женщин, и мужчин. Кто тогда останется преподавать в школах? Десять лет приговора Акпару — это приговор для всех учителей, для их судеб», — говорит жительница поселка Бельколь Дарига Бегалиева.

Одиннадцатилетняя девочка пожаловалась, что учитель математики при всем классе неоднократно прямо на уроке прикасался к «запрещенным» частям тела. Но никто из одноклассников и учителей ничего подобного не заметил, утверждает адвокат Исахаева Жасулан Танатаров.

Защитник заявляет, что суд не принял во внимание показания второй девочки, которая отказалась от своих показаний.

«Суд обосновал свое решение показаниями одной потерпевшей, а также проведенными в отношении нее судебно-психологической, судебно-криминалистической экспертиз. Но по моему ходатайству были допрошены все ученики данного класса, которые не подтвердили показания потерпевшей. Более того, судом необоснованно были исключены из числа доказательств показания классного руководителя данного класса, которая в течение недели несколько раз посещала уроки учителя математики. Также не приняты во внимание показания второй потерпевшей, которая, как в ходе следствия, так и в суде отказалась от своих первоначальных показаний», — пояснил Танатаров.

Адвокат подал апелляционную жалобу. Жители поселка собирают подписи в поддержку учителя и намерены доставить заявления в Генеральную прокуратуру и Верховный суд.

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