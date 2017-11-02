Человек погиб после столкновения автомобилей в Алматы

ДТП случилось на пересечении улиц Рыскулова и Емцова. Автомобиль BMW ехал по проспекту Рыскулова в западном направлении. Автомобиль Toyota, ехавший по Рыскулова в восточном направлении, при совершении левого поворота на Емцова, не пропустил BMW, как того требуют правила дорожного движения.



Столкновение привело к серьезным последствиям для людей, находившихся в обоих автомобилях. Пассажир Toyota, находившийся возле места удара, скончался на месте от полученных травм. Второго пассажира Toyota госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще двое человек из Toyota после осмотра от госпитализации отказались. Водитель и пассажир BMW также направлены в больницу.



Окончательные причины ДТП и его виновников установит полиция.