Человек погиб после столкновения автомобилей в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Страшное ДТП с человеческими жертвами произошло в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Страшное ДТП с человеческими жертвами произошло в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
ДТП случилось на пересечении улиц Рыскулова и Емцова. Автомобиль BMW ехал по проспекту Рыскулова в западном направлении. Автомобиль Toyota, ехавший по Рыскулова в восточном направлении, при совершении левого поворота на Емцова, не пропустил BMW, как того требуют правила дорожного движения.
Столкновение привело к серьезным последствиям для людей, находившихся в обоих автомобилях. Пассажир Toyota, находившийся возле места удара, скончался на месте от полученных травм. Второго пассажира Toyota госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще двое человек из Toyota после осмотра от госпитализации отказались. Водитель и пассажир BMW также направлены в больницу.
Окончательные причины ДТП и его виновников установит полиция.