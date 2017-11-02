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07:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

В мошенничестве подозревают директора техникума в Усть-Куте

Уголовное дело возбуждено в отношении 42-летнего директора Усть-Кутского промышленного техникума, которого подозревают в совершении мошенничества с использованием служебного положения.

Как сообщает 2 ноября 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, 15 сентября 2014 года директор техникума приняла на работу мастера производственного обучения, а в сентябре 2016 года перевела его на должность преподавателя профессиональных дисциплин. Однако фактически с сентября 2014 года по сентябрь 2017 года он свои обязанности не исполнял. Директор достоверно знала об этом, но давала подчиненным указания о внесении ложных сведений в табели рабочего времени.

Когда директор согласовывала табели, на банковскую карту этого мужчины в качестве заработной платы поступали деньги — всего более 1,4 млн рублей, которые чиновница тратила по собственному усмотрению, так как фактически карта находилась у нее. Преступление было выявлено в результате оперативных мероприятий, проведенных полицейскими.

В указанный период времени директор также являлась депутатом думы Усть-Кутского городского поселения. Срок ее полномочий истек в сентябре 2017 года.

В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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