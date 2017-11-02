В мошенничестве подозревают директора техникума в Усть-Куте
Уголовное дело возбуждено в отношении 42-летнего директора
Уголовное дело возбуждено в отношении 42-летнего директора
Как сообщает 2 ноября 2017 года
Когда директор согласовывала табели, на банковскую карту этого мужчины в качестве заработной платы поступали деньги — всего более 1,4 млн рублей, которые чиновница тратила по собственному усмотрению, так как фактически карта находилась у нее. Преступление было выявлено в результате оперативных мероприятий, проведенных полицейскими.
В указанный период времени директор также являлась депутатом думы
В рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.