В центре Омска на трамвайных путях сломалась фура

Сегодня утром, 2 ноября, некоторые жители Омска с трудом добрались на работу. Дело в том, что на одном из центральных перекрестков города — улиц Маяковского и Жукова — сломался большегрузный автомобиль.
Фура, по всей видимости, Man, вышла из строя прямо в тот момент, когда переезжала трамвайные пути, тем самым перекрыв их создав сложности не только для автомобилистов и пассажиров автобусов и троллейбусов, но и трамваев.
Как сообщает очевидец, пассажиры трамваев ожидали около 10 минут, а затем водитель объявил, что «у фуры отвалился кардан» и ехать дальше не получится, пока автомобиль не оттащат. Омичам пришлось спешно добираться на работу другими путями.