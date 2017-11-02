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08:49 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска на трамвайных путях сломалась фура

Из-за машины образовался затор и встали трамваи, а пассажирам пришлось выходить и добираться на работу и учебу другими способами.

Сегодня утром, 2 ноября, некоторые жители Омска с трудом добрались на работу. Дело в том, что на одном из центральных перекрестков города — улиц Маяковского и Жукова — сломался большегрузный автомобиль.

Фура, по всей видимости, Man, вышла из строя прямо в тот момент, когда переезжала трамвайные пути, тем самым перекрыв их создав сложности не только для автомобилистов и пассажиров автобусов и троллейбусов, но и трамваев.

Как сообщает очевидец, пассажиры трамваев ожидали около 10 минут, а затем водитель объявил, что «у фуры отвалился кардан» и ехать дальше не получится, пока автомобиль не оттащат. Омичам пришлось спешно добираться на работу другими путями.

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