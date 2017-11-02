В центре Омска на трамвайных путях сломалась фура

Сегодня утром, 2 ноября, некоторые жители Омска с трудом добрались на работу. Дело в том, что на одном из центральных перекрестков города — улиц Маяковского и Жукова — сломался большегрузный автомобиль.

Фура, по всей видимости, Man, вышла из строя прямо в тот момент, когда переезжала трамвайные пути, тем самым перекрыв их создав сложности не только для автомобилистов и пассажиров автобусов и троллейбусов, но и трамваев.