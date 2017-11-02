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07:33 (мск), источник: СуперОмск

Суд приговорил омича, утопившего в реке свою жену вместе с машиной

39-летний житель Тевризского района Омской области признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации автомобиля в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как было установлено в суде, 23 мая 2017 года обвиняемый пьяным сел за руль автомобиля ЗАЗ-1102, у которого к тому же был неполадки с тормозами. В дорогу он отправился вместе с пассажирами — 33-летней женой, 10-летним сыном, а также с приятелем сына того же возраста.

В пути водитель не учел состояния дороги и следил за ней невнимательно. В какой-то момент мужчина отвлекся, автомобиль поехал к правой обочине, а затем водитель резко вильнул налево, из-за чего «Таврия» и съехала в реку Искус. Автомобиль быстро ушел под воду.

Детей удалось спасти от гибели, а вот супруга водителя погибла от утопления. Сейчас сын погибшей живет вместе со своей бабушкой, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Мужчина полностью признал свою вину. Тевризский райсуд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

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