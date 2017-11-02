Мнимо больному пермяку удалось получить со страховых компаний 8 миллионов

Работая на этой должности, мужчина подделал медицинские документы о наличии у него онкологического заболевания. По ним ему удалось получить вторую группу инвалидности, документы об этом он предоставил в страховые компании АО «СК «Регионгарант» и «Росгосстрах».
Компании за наступление страхового случая перечислили ему 8,1 млн рублей. Также мужчина хотел обогатиться за счет своей же компании, но этого ему не удалось.
Суд признал его виновным в соответствии с ч.1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159. УК РФ (мошенничество в сфере страхования с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). «Мнимому больному» присуждено на «излечение» 3 года 6 месяцев колонии общего режима. С осужденного взыскана сумма материального вреда в полном объеме.