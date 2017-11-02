Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Наступил звездный час кавказских «воров в законе» на Украине
Хамская выходка «начальника ГАИ» попала на видео
«Точнее Америки» — эксперт об ударе «Великого Новгорода» по ИГ*
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
08:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мнимо больному пермяку удалось получить со страховых компаний 8 миллионов

ПЕРМЬ, 2 ноября, ФедералПресс. 41-летний бывший руководитель направления партнерских продаж пермского филиала ОАО «АльфаСтрахование» получил срок за симуляцию заболевания, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Работая на этой должности, мужчина подделал медицинские документы о наличии у него онкологического заболевания. По ним ему удалось получить вторую группу инвалидности, документы об этом он предоставил в страховые компании АО «СК «Регионгарант» и «Росгосстрах».

Компании за наступление страхового случая перечислили ему 8,1 млн рублей. Также мужчина хотел обогатиться за счет своей же компании, но этого ему не удалось.

Суд признал его виновным в соответствии с ч.1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159. УК РФ (мошенничество в сфере страхования с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). «Мнимому больному» присуждено на «излечение» 3 года 6 месяцев колонии общего режима. С осужденного взыскана сумма материального вреда в полном объеме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Новосибирске пожарные вывели 30 человек из горящего дома
МО РФ уличило коалицию США в «географическом абсурде»
Источник: ПВО Сирии открыли огонь в ответ на удар ВВС Израиля
Трамп потребовал казнить нью-йоркского террориста
Глава минобороны Великобритании подал в отставку
«Спартак» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Подайте на пропитание. Что стало с бизнесменами из 90-х?
Сыр и олени с санями: что россияне предлагают в залог по кредиту
Спорт
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ «Спартак» взялся за дело слишком поздно. А время — единственная величина в мире, которую невозможно переоценить
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь