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07:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Тигр-людоед продолжает оставаться у границ Приморья, где напал на человека — эксперт

Поиски опасного хищника затруднены отсутствием снежного покрова.

Владивосток, 2 ноября, PrimaMedia.

В тайге на границе Приморского и Хабаровского краев продолжаются поиски опасного для человека тигра, который в конце октября задрал мужчину, собирающего в лесу дикоросы. Росприроднадзор выдал разрешение на поимку хищника и изъятие его из природы, сообщает ИА PrimaMedia.

«Сегодня Росприроднадзор дал разрешение на изъятие животного из природной среды. Естественно, речь не идет об отстреле. Кошку усыпят и далее по итогам обследования и изучения состояния животного примут решение о реабилитации или содержании в неволе», — сообщил глава Минприроды Сергей Донской на своей странице в Facedook.

Как рассказал ИА PrimaMedia директор Дальневосточного филиала АНО «Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев, обнаружить кошку специалистам пока не удалось.

«Ввиду отсутствия снежного покрова это довольно сложно, но у специалистов на сегодняшний день есть понимание того, как искать тигра и где его ловить. Основная версия о местонахождении хищника это, что он остался в пределах района, в котором произошло нападение на человека», — отметил руководитель Центра.

Сергей Арамилев рассказал об особенностях процесса поисков и поимки конфликтных тигров и работе поисковой группы в тайге у границ с Приморьем.

«Конечно, это происходит не так, как в фильмах. Никто на след тигра не встает и не идет по нему. Все гораздо безопаснее и эффективнее. В районах предполагаемого местонахождения кошки, в характерных местах, на тропах, выставляются ловушки. В определенных местах делаются привады (приманивание, прикармливание хищника к месту предполагаемой охоты на него — прим.ред.) — мясо животных, запах которого может привлечь зверя. Безусловно очень помогает техника — это системы дистанционной сигнализации, которые подают сигнал о том, что ловушка сработала. По сути, работа всей группы сводится к тому, чтобы правильно расставить ловушки и контролировать работу системы, ждать срабатывания сигнала.

Ловушки это специальные захватывающие устройства, которые ставятся на землю и маскируются. При срабатывании трос фиксирует животное в петле, позволяя ему дышать и, насколько возможно, не доставлять страданий, — сообщил Сергей Арамилев.

По словам главы «Амурского тигра», численность поисковой группы состоит из 5−6 человек, что вполне достаточно для проведения такого рода работ.

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