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09:02 (мск), источник: dostup1.ru

Заведующего поликлиники осудят за имитацию медосмотров у детей в Ашинском районе

На счет больницы ФОМС перевел 60 тыс. рублей за услуги, которые не оказывались.

Заведующий поликлиники предстанет перед судом в Ашинском районе (Челябинская область) за злоупотребление полномочиями — медик составлял фиктивные документы, чтобы избежать критики руководства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступления совершались в 2016 году в одной из больниц Ашинского района. Ответственным за проведение профилактических осмотров несовершеннолетних был назначен заведующий поликлиники, который неоднократно подвергался критике со стороны руководства в связи ненадлежащим исполнением обязанностей. Желая избежать критики и получить дополнительные стимулирующие выплаты за якобы проделанную им работу, медик стал составлять фиктивные документы о прохождении детьми медосмотров, хотя фактически данные услуги не оказывались. Всего за 10 месяцев на основании представленных недостоверных сведений ТФОМС Челябинской области перечислил на счета больницы 60 тыс. рублей.

«Действия должностного лица повлекли нарушение нормальной деятельности ФОМС по возможности эффективного распределения и использования бюджетных денежных средств для реализации значимых федеральных и региональных программ в области здравоохранения, в том числе в сфере охраны здоровья несовершеннолетних, а также обеспечения нужд населения в медицинской помощи», — рассказал старший следователь СО по Аше СУ СКР по Челябинской области Иван Коломасов.

Заведующему поликлиники предъявлено обвинение по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для рассмотрения по существу.

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