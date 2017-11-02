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09:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми бездомный напал с ножом на мужчину

Компания вместе распивала спиртное в заброшенном доме.

В Перми бездомный ранил ножом своего знакомого. В отдел полиции Дзержинского района поступило сообщение о совершении тяжкого преступления в нежилом доме по улице Плеханова.

«Несколько знакомых распивали спиртное. После употребления алкоголя между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один нанес другому удар ножом», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

58-летнего пострадавшего доставили в больницу с ранением живота и внутренних органов. Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что 54-летний мужчина не имеет определённого места жительства. Его поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Всего 1 ноября на территории Пермского края зарегистрировано 100 преступлений. Сотрудниками полиции раскрыто 78 преступлений, из них по «горячим следам» — 52.

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