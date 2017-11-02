В Перми бездомный напал с ножом на мужчину

В Перми бездомный ранил ножом своего знакомого. В отдел полиции Дзержинского района поступило сообщение о совершении тяжкого преступления в нежилом доме по улице Плеханова.

«Несколько знакомых распивали спиртное. После употребления алкоголя между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один нанес другому удар ножом», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

58-летнего пострадавшего доставили в больницу с ранением живота и внутренних органов. Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что 54-летний мужчина не имеет определённого места жительства. Его поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.