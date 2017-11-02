Экс-глава ЕНПФ Руслан Ерденаев сознался в растрате и получении взятки
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начались предварительные слушания по делу
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начались предварительные слушания по делу
В ходе процесса адвокат подсудимого заявил о признании вины его подзащитным.
Правозащитник Александр Блок ходатайствует об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
«В ходе досудебного расследования, с самого его начала Руслан Ерденаев изъявил желание сотрудничать со следствием, оказал содействие следствию в раскрытии тяжкого и особо тяжкого преступлений, вину в содеянном признал полностью и чистосердечно раскаялся», — сказал в суде адвокат Александр Блок.
По результатам расследования уголовного дела по статье 189, ч.4, п. 2, — «Растрата чужого имущества в особо крупном размере» проходят пятеро фигурантов дела: Руслан Ерденаев, Дабыр Медетбеков, Муса Бахтов, Бахытжан Кенжебаев и Азат Найзагарин.
Начальнику управления департамента рисков АО «ЕНПФ» Мусе Бахтову также вменяется статья 28, ч.5, — за пособничество.
Азат Найзагарин, директор ТОО «БузгулАурум», обвиняется по трём статьям. Помимо растраты имущества в крупном размере его подозревают в пособничестве и даче взятки в особо крупном размере. Ранее в КНБ РК сообщали, что Найзагарин также проходит по статье 434 — «Недонесение о преступлении», однако эта статья в информации прокуратуры Алматы не указана.
Общий знакомый Кенжебаева и Медетбекова, заместитель директора ТОО «МегаТрансАзия» Туртаев Т. К. проходит в деле по статье 368, ч. 1, УК РК — «Посредничество во взяточничестве».
Об аресте руководителей Единого накопительного пенсионного фонда Казахстана было объявлено 9 января 2017 года. Аресты произведены в рамках уголовного дела по сделке ЕНПФ и ТОО «Бузгул Аурум», в результате которой государству причинён ущерб в пять млрд тенге.